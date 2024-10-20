Украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области 5 20.10.2024, 8:54

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Россияне даже берцы не успели обуть.

Украинские десантники взяли штурмом позицию оккупантов в Курской области. Были ликвидированы 14 россиян.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины не устает выписывать билеты «на концерт к Кобзону» недовольным из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ», - говорится в сообщении.

По данным военных, на этот раз разведывательное подразделение десантников взяло штурмом враждебную позицию морпехов, размещенную в одной из посадок в Курской области.

«Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что оккупанты не то, что не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть», - отметили в ДШВ.

Всего было уничтожено 14 оккупантов.

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