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Российский «шахед» подлетел к Мозырскому НПЗ

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  • 20.10.2024, 9:20
  • 7,586
Российский «шахед» подлетел к Мозырскому НПЗ

Дрон-камикадзе залетел в Беларусь из Житомирской области.

Ночью «шахед» вновь залетал в Беларусь, в небе находится истребитель ВВС Беларуси, пишет мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».

По данным @eRadarrua, дрон-камикадзе, залетел в Беларусь из Житомирской области Украины и подлетел к Мозырю, где находится НПЗ, с юга.

В небе над Гомельской областью также был зафиксирован истребитель ВВС Беларуси, который вылетел из Барановичей около 01:10, пишет ресурс.

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