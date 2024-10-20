Российский «шахед» подлетел к Мозырскому НПЗ 8 20.10.2024, 9:20

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Дрон-камикадзе залетел в Беларусь из Житомирской области.

Ночью «шахед» вновь залетал в Беларусь, в небе находится истребитель ВВС Беларуси, пишет мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».

По данным @eRadarrua, дрон-камикадзе, залетел в Беларусь из Житомирской области Украины и подлетел к Мозырю, где находится НПЗ, с юга.

В небе над Гомельской областью также был зафиксирован истребитель ВВС Беларуси, который вылетел из Барановичей около 01:10, пишет ресурс.

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