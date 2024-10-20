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В США провели симуляцию нападения России на страны Балтии

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  • 20.10.2024, 9:37
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В США провели симуляцию нападения России на страны Балтии

Смоделирован ход военных действий в первые 10 дней.

Аналитики американского Центра военных действий нового поколения (Center on New Generation Warfare) разработали симуляцию возможного нападения России на восточный фланг НАТО в 2027 году. В ходе компьютерной военной «игры» по одному из самых опасных для Европы сценариев оказалось, что НАТО потребуется 10 дней, чтобы ввести в действие пятую статью Устава, а ключевую роль в защите стран Балтии сыграют немецкие войска. Подробности рассказало немецкое издание BILD.

В симуляции приняли участие бывшие высокопоставленные военные, включая генералов США Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. Целью симуляции было моделирование и анализ реакции НАТО на гипотетическое наступление России, чтобы лучше понять возможности Альянса и выработать стратегии защиты стран Балтии.

В «игре» рассматривалась возможная фронтальная атака России на восточный фланг НАТО в ближайшие три года — этот сценарий считается одним из самых опасных для Латвии, Литвы и Эстонии. Ключевую роль в обороне стран Балтии играли бы немецкие вооруженные силы, а также ротационные подразделения других партнеров НАТО.

На данный момент около 800 немецких солдат служат в Литве в составе «боевой группы eFP» НАТО. Они оснащены «значительным количеством транспортных средств и систем вооружения», включая несколько танков Leopard 2. К концу 2027 года численность немецкого контингента должна увеличиться до целой бригады (4800 солдат и 200 гражданских сотрудников) и 44 танков Leopard 2.

Согласно сценарию, при худшем развитии событий прошло бы 10 дней, прежде чем страны НАТО задействовали бы статью 5 Устава (коллективная защита Альянса) и направили подкрепление в пострадавшие страны Балтии и к дислоцированным там войскам бундесвера. Это 10 дней, в течение которых страны Балтии остались бы без внешней помощи до вмешательства Польши и других союзников.

«Надо выиграть как можно больше времени, — объясняет генерал Бридлав. — Сначала будет поддержка с воздуха, затем флот, а потом тяжелые сухопутные войска. Необходимо удерживать позиции до прибытия крупных сил НАТО».

По сценарию, Россия атакует со стороны оккупированной Латвии, а также из Беларуси и Калининграда. Литва и ее союзники вынуждены отступать, а немецкий танковый батальон, находящийся в Литве, выполняет блестящий маневр, который меняет ход сражения на севере страны.

До конца четвертого дня разворачивающихся по сценарию событий немецкий танковый батальон удерживается в центре как резерв. На пятый день симуляционной войны 44 немецких танка Leopard 2 направляются на север, быстро выходят за пределы Литвы и на седьмой день заходят во фланг основным российским силам, наступающим из Латвии.

Далее по сценарию в течение трех дней бундесвер разбивает численно превосходящую российскую армию и останавливает ее наступление на севере.

К концу десятидневного сражения литовские силы в смоделированных событиях потеряли 17 танков, 145 бронемашин и 3650 солдат. Потери России оказались значительно выше: 411 танков, 1019 бронемашин и 11 420 погибших.

Тем не менее Литва была бы «опустошена и частично оккупирована» менее чем за две недели ожесточенных боев, говорят авторы исследования.

Организаторы симуляции подчеркивают: рассматриваемый сценарий — это наихудший вариант. Его можно было бы избежать, если бы оборонный бюджет был увеличен до 4% ВВП, на местах было бы развернуто больше сил НАТО, включая боевые вертолеты Apache, а также если бы Запад реагировал быстрее.

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