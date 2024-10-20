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Политолог: В Кремле могут «сдать» Лукашенко

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  • 20.10.2024, 9:59
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Политолог: В Кремле могут «сдать» Лукашенко

Диктатор отнюдь не уверен, что Москва позаботится о его интересах.

17 октября в Минске на встрече с учеными и участниками антарктических экспедиций Лукашенко вдруг заявил: если на предполагаемых переговорах о прекращении российско-украинской войны не будет представлена Беларусь, она может потерять до половины территории.

Как именно это может случиться, он не пояснил, пишет на «Позірке» политический аналитик Александр Класковский.

Но прозвучала показательная фраза: «Я всегда настаивал — и украинцам говорил, и Путина предупредил: на переговорах по Украине должны присутствовать беларусы».

Вот это «Путина предупредил» косвенно показывает: Лукашенко отнюдь не уверен, что Москва позаботится о его интересах, когда пойдет разговор о новом раскладе в регионе, новой системе международной безопасности.

И вообще, как ни козыряй союзом с Россией, а обвал отношений с Западом — дело очень дискомфортное.

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