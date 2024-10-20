Илья Протас отметился голевой передачей в матче с «Оуэн Саунд»
- 20.10.2024, 10:15
Белорусский форвард играл в центре первого звена.
В OHL прошли очередные матчи регулярного чемпионата.
«Виндзор Спитфайрз» в гостях переиграл «Оуэн Саунд Аттак» (4:1), пишет «Трибуна».
В составе победителей белорусский форвард и проспект «Вашингтона» Илья Протас играл в центре первого звена, отметился результативной передачей в большинстве, нанес 3 броска, выиграл 14 из 21 вбрасывания и заработал показатель полезности «+2».
В сезоне у него 7 игр, 13 (8+5) очков, показатель полезности «+8», 4 минуты штрафа.