Илья Протас отметился голевой передачей в матче с «Оуэн Саунд» 20.10.2024, 10:15

Белорусский форвард играл в центре первого звена.

В OHL прошли очередные матчи регулярного чемпионата.

«Виндзор Спитфайрз» в гостях переиграл «Оуэн Саунд Аттак» (4:1), пишет «Трибуна».

В составе победителей белорусский форвард и проспект «Вашингтона» Илья Протас играл в центре первого звена, отметился результативной передачей в большинстве, нанес 3 броска, выиграл 14 из 21 вбрасывания и заработал показатель полезности «+2».

В сезоне у него 7 игр, 13 (8+5) очков, показатель полезности «+8», 4 минуты штрафа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com