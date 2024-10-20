Фаната Путина сенсационно нокаутировали в чемпионском бою 7 20.10.2024, 11:04

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Трижды отправив в нокдаун.

Звездный австралийский боксер Тим Цзю (24-2, 17 КО), который является сыном легендарного российского бойца Кости Цзю, потерпел сенсационное поражение от россиянина Бахрама Муртазалиева (23-0, 17 КО). В Орландо (США) 12-раундовый бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, которым владеет Муртазалиев, завершился досрочно, пишет «Обозреватель».

Перед схваткой никто не вереил в успех действующего чемпиона. На его победу нокаутом принимались ставки с коэффициентом от 10. А перед шоу, Тим унизительно высказывался про соперника, заявив, что он ест в отеле чипсы и с такой подготовкой у него нет шансов.

С первых минут оба боксера устроили в ринге настоящую рубку. Цзю, забыв о защите агрессивно пошел вперед и сразу же за это поплатился. Во втором раунде левый боковой андердога отправил российского австралийца в первый нокдаун.

В третьей трехминутке избиение фаворита продолжилось. Судья, вместо того, чтобы досрочно остановить поединок после 4-го нокдауна, позволил одностороннюю рубку.

Лишь выброшенное полотенце от угла австралийца положило конец его страданиям.

31 марта тогда еще непобедимый чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (24-1, 17 КО) из Австралии сенсационно проиграл американцу Себастьяну Фундоре (21-1-1, 13 КО) и лишился титула.

Отметим, что весной 2021 года Тим принимал участие в акции российских казаков в Австралии, заявив, что поддерживает диктатора Владимира Путина.

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