В Минске провели эксперимент с новой дорожной разметкой 20.10.2024, 11:14

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Что означают стрелки и когда они будут по всей Беларуси?

В ГАИ с конца сентября решили провести эксперимент на некоторых участках кольцевой дороги в в Минске. Там появились загадочные стрелки на полосах движения автомобилей, пишет «Телеграф».

Что они означают?

В ГАИ столицы считают, что такая разметка поможет водителям оценить правильную дистанцию до впереди идущего транспорта и в случае резкого торможения не въехать в коллегу спереди.

Такие стрелки нанесли в районе съезда с МКАД на проспект Независимости. Однако понять их смысл без пояснения авторов эксперимента не так-то просто.

«… две «стрелы» до впереди идущей машины подскажут, что дистанция безопасна. Расстояние между «стрелами» рассчитано с учётом безопасной дистанции при разрешенной скорости движения, которая позволит в случае возникновения нештатных ситуаций путём применения экстренного торможения избежать столкновения», — пояснили в ГАИ.

Таким образом, в местах новой разметки водителям стоит держаться от впереди идущего авто на таком расстоянии, чтобы были видны на асфальте две нарисованные стрелы. Их как раз нарисовали там, где ДТП из-за неправильно выбранной водителями дистанции происходят чаще.

В помощь водителям перед необычной разметкой разместили и поясняющие дорожные знаки. Впрочем, насколько они понятные, решать вам. Ведь на них, в отличие от комментария ГАИ, рекомендуется держаться только на дистанции с одной стрелкой от следующей машины.

В ГАИ пообещали, что эксперимент продлится несколько месяцев, а в случае успеха (интересно, как его определят?) такие стрелки могут появится и на других дорогах Беларуси.

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