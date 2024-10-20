Белорус пошел на милиционеров с бензопилой

Белорус пошел на милиционеров с бензопилой1
- 20.10.2024, 12:00
Те применили оружие.
60-летняя жительница Ивацевичского района Брестской области позвонила в милицию и сообщила, что ее сестру избивает сын. На место незамедлительно выехал наряд, однако столкнулся с агрессией в своей адрес, сообщает МВД Беларуси.
Увидев силовиков, 31-летний мужчина с явными признаками опьянения завел бензопилу и направился в их сторону. На неоднократные требования остановиться не реагировал. Сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов, затем прицельный в ногу.
Нападавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работала следственно оперативная группа. Возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.