Белорус пошел на милиционеров с бензопилой 1 20.10.2024, 12:00

Те применили оружие.

60-летняя жительница Ивацевичского района Брестской области позвонила в милицию и сообщила, что ее сестру избивает сын. На место незамедлительно выехал наряд, однако столкнулся с агрессией в своей адрес, сообщает МВД Беларуси.

Увидев силовиков, 31-летний мужчина с явными признаками опьянения завел бензопилу и направился в их сторону. На неоднократные требования остановиться не реагировал. Сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов, затем прицельный в ногу.

Нападавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа. Возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com