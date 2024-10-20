закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус пошел на милиционеров с бензопилой

1
  • 20.10.2024, 12:00
Белорус пошел на милиционеров с бензопилой

Те применили оружие.

60-летняя жительница Ивацевичского района Брестской области позвонила в милицию и сообщила, что ее сестру избивает сын. На место незамедлительно выехал наряд, однако столкнулся с агрессией в своей адрес, сообщает МВД Беларуси.

Увидев силовиков, 31-летний мужчина с явными признаками опьянения завел бензопилу и направился в их сторону. На неоднократные требования остановиться не реагировал. Сотрудник произвел несколько предупредительных выстрелов, затем прицельный в ногу.

Нападавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работала следственно оперативная группа. Возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь