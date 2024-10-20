ВСУ разгромили огромную бронеколонну войск РФ на реке Оскол 20.10.2024, 12:07

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Переправу оккупантов сорвал рой дронов батальона «Ахиллес».

Силы обороны Украины показали кадры эпичного разгрома штурмовой колонны ВС РФ у реки Оскол с помощью FPV-дронов.

Беспилотный батальон «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ эпично разгромил большую колонну ВС России на Харьковском направлении. Попытка бронегруппы оккупанта прорваться к реке Оскол закончилась для него большими потерями.

Видео операции опубликовал командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко в Telegram.

Армия РФ огромной бронированной колонной попыталась прорваться к реке, чтобы выйти в тыл ВСУ.

«Воспользовавшись длительными осадками, противник совершил рывок к реке Оскол с целью захвата переправы и разрезания нашего плацдарма на левом берегу», — сообщили в ВСУ.

На вражескую колонну «Ахиллес» тут же обрушил рой ударных дронов FPV. В результате налета были уничтожены или подбиты 17 единиц российской техники.

Так, у Песчаного были сожжены 8 БМП, в районе Колесниковки оккупант лишился еще 3 танков, а под Кругляковкой ВСУ удалось подбить еще 6 бронированных машин пехоты врага.

Потери ВС РФ в живой силе «Ахиллес» оценил почти в полсотни человек, из которых 21 стал «грузом 200», 26 получили ранения.

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