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В Вильнюсе подожгли двери Министерства обороны

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  • 20.10.2024, 12:15
В Вильнюсе подожгли двери Министерства обороны
Фото: DELFI

Дежурный заметил дым на первом этаже здания.

Утром в воскресенье, 20 октября, большое количество пожарных расчетов выехало на сообщение о пожаре в Министерстве обороны.

По данным Delfi, в 7:13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания. К Министерству были направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.

Горели входные двери здания. Пожар был быстро потушен.

До этого аналогичный инцидент произошел неподалеку от Министерства: около 6 часов утра подожгли двери кафе на проспекте Гедимина. Пока не ясно, связаны ли эти события.

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