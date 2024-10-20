В Вильнюсе подожгли двери Министерства обороны

В Вильнюсе подожгли двери Министерства обороны2
- 20.10.2024, 12:15
Дежурный заметил дым на первом этаже здания.
Утром в воскресенье, 20 октября, большое количество пожарных расчетов выехало на сообщение о пожаре в Министерстве обороны.
По данным Delfi, в 7:13 в Министерстве обороны сработала сигнализация. Дежурный заметил дым на первом этаже здания. К Министерству были направлены 4 пожарные машины и автомобиль с лестницей. Также прибыл большой отряд полиции.
Горели входные двери здания. Пожар был быстро потушен.
До этого аналогичный инцидент произошел неподалеку от Министерства: около 6 часов утра подожгли двери кафе на проспекте Гедимина. Пока не ясно, связаны ли эти события.