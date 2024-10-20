Дроны поразили крупнейший завод по производству взрывчатки в России 3 20.10.2024, 12:02

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Коллаж: 24tv.ua

Операцию в 900 км от границы с Украиной провели СБУ, ССО и ГУР.

В ночь с 19 на 20 октября дроны СБУ, ССО и ГУР ударили по заводу имени Свердлова в городе Дзержинск (Нижегородская область РФ), сообщили источники NV в украинских спецслужбах.

По информации украинских офицеров, предприятие является составляющей российского ВПК и находится под санкциями стран ЕС и США, поскольку продукция завода используется для ведения войны в Украине.

На этом заводе россияне производят взрывчатые вещества, авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе КАБы, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО. Расстояние от украинской границы до завода — 900 километров.

«СБУ отработала над усилением санкции против завода Свердлова. К экономическим санкциям мы добавили дроновые, которые дают моментальный эффект. Работа над урезанием военных возможностей врага будет продолжаться и дальше», — сообщил NV информированный источник в украинских спецслужбах.

В ночь с 19 на 20 октября в городе Дзержинск Нижегородской области РФ ночью прогремели взрывы.

Как сообщало российское издание Astra, под ударом оказался ФКП «Завод имени Свердлова», который является частью российского военно-промышленного комплекса.

Позже российские медиа и Telegram-каналы сообщали о появлении дыма над Дзержинском.

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