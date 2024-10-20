Der Spiegel: Россия на грани гражданской войны 20.10.2024, 12:30

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Назревает новый конфликт с участием Чечни.

Два российских региона на Северном Кавказе находятся на грани гражданской войны, пишет Der Spiegel.

Правитель Чечни Рамзан Кадыров пригрозил миллиардеру Сулейману Керимову, сенатору от Дагестана, кровной местью.

Это продолжение крупнейшего в современной России бизнес-конфликта, связанного с компанией Wildberries. Развод супругов Бакальчук привел к тому, что каждый из основателей компании, и муж, и жена, привлекли на свою сторону влиятельных покровителей.

Татьяна Бакальчук (Ким) использовала в качестве «крыши» дагестанского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова, а ее муж Владислав Бакальчук обратился к правителю Чечни Кадырову.

С этого момента Кадыров и Керимов начали свою вражду. Вначале произошла перестрелка между представителями двух кавказских кланов возле офиса Wildberries, прямо у стен Кремля. Не обошлось без жертв.

Тогда чеченский лидер заявил, что дагестанский миллиардер якобы заказал его убийство, и в свою очередь пригрозил ему кровной местью.

Говорят, что с тех пор Сулейман Керимов ограничил радиус своего передвижения и удвоил штат своей охраны.

Современное российское законодательство запрещает кровную месть. Тем не менее, этот традиционный институт по-прежнему важен на Кавказе.

«И до сих пор не ясно, действительно ли Чечня и Дагестан принадлежат России», - отмечено в материале. Несмотря на общую историю, очень похожие языки и культуры, Чечня и Дагестан сегодня устроены почти противоположным образом.

Чечня де-факто является отдельным государством, которое практически не контролируется Москвой, а ее руководитель Рамзан Кадыров может делать все, что ему заблагорассудится.

Дагестан же, по сути, находится под контролем федерального центра: республику в основном контролируют ФСБ и Росгвардия, а не глава республики Сергей Меликов.

Меликов на сто процентов человек Москвы, а не представитель местных групп. Однако во время конфликта между Керимовым и Кадыровым он уже выразил свою поддержку Керимову и заявил, что Дагестан будет во всем поддерживать своего земляка-миллиардера.

Путин, очевидно, намеренно натравливает чеченцев и дагестанцев друг на друга, одновременно поддерживая и тех, и других и не позволяя ни одной из сторон проиграть, пишет издание.

Это опасная тактика для региона, который становится все более милитаризованным — с большими деньгами и большим количеством оружия.

Она может нейтрализовать обе стороны на несколько лет, но затем есть опасность, что бесконечная кавказская война продолжится в полную силу.

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