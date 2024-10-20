Подержанные авто из США: какие модели привлекают украинских водителей 1 20.10.2024, 13:07

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Средний возраст составил 5,9 года.

За три первых квартала 2023 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это составляет 19% от общего количества подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на подержанные автомобили американского происхождения увеличился на 79%, пишет itc.ua.

Чаще всего украинцы покупают подержанные американские автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

На них приходится доля 45% от общего количества завезенных «американцев». На втором месте оказались электромобили с долей 35%. Далее следуют гибридные автомобили и авто с ГБО — 7%. Наименее популярными оказались автомобили с дизельными ДВС, на которые приходится доля лишь 6% от общего количества.

Вместе с тем, самой популярной моделью, которые завозили чаще всего, оказался электромобиль — TESLA Model 3. Второе место также занял электромобиль TESLA.

ТОП-5 подержанных авто из США в Украине:

TESLA Модель 3 — 3613 ед.;

TESLA Model Y — 3035 ед.;

FORD Escape — 2236 ед.;

JEEP Cherokee — 2014 ед.;

VOLKSWAGEN Passat — 1921 ед.

Средний возраст завезенных американских автомобилей с пробегом составил 5,9 года.

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