Подержанные авто из США: какие модели привлекают украинских водителей

Подержанные авто из США: какие модели привлекают украинских водителей1
- 20.10.2024, 13:07
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Средний возраст составил 5,9 года.
За три первых квартала 2023 года в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это составляет 19% от общего количества подержанных легковушек, которые в этом году перешли на украинские номера. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на подержанные автомобили американского происхождения увеличился на 79%, пишет itc.ua.
Чаще всего украинцы покупают подержанные американские автомобили, оснащенные бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
На них приходится доля 45% от общего количества завезенных «американцев». На втором месте оказались электромобили с долей 35%. Далее следуют гибридные автомобили и авто с ГБО — 7%. Наименее популярными оказались автомобили с дизельными ДВС, на которые приходится доля лишь 6% от общего количества.
Вместе с тем, самой популярной моделью, которые завозили чаще всего, оказался электромобиль — TESLA Model 3. Второе место также занял электромобиль TESLA.
ТОП-5 подержанных авто из США в Украине:
TESLA Модель 3 — 3613 ед.;
TESLA Model Y — 3035 ед.;
FORD Escape — 2236 ед.;
JEEP Cherokee — 2014 ед.;
VOLKSWAGEN Passat — 1921 ед.
Средний возраст завезенных американских автомобилей с пробегом составил 5,9 года.