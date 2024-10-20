Шахед, летевший на Мозырь, сбили в Ельском районе 4 20.10.2024, 14:42

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Всего в Беларусь этой ночью залетели три российских дрона.

Этой ночью в Беларусь залетели три российских шахеда, пишет «Наша Ніва» со ссылкой на «Беларускі Гаюн».

В ночь с 19 на 20 октября в Беларусь из Украины залетели не менее трех российских дронов-камикадзе типа шахед. Первый вошел через г.п. Комарин в районе 00:38 и около 00:40 уже направился на Припять.

Следующий шахед залетел из Житомирской области около 01:12 и двигался в направлении Лельчиц. Однако через пару минут он изменил курс и направился в сторону Мозыря.

Примерно в 01:25 дрон был сбит силами ПВО ВС РБ над Ельским районом Гомельской области. Взрыв был слышен сразу в нескольких соседних населенных пунктах, пишет мониторинговая группа.

В тот момент в небе над Гомельщиной находился истребитель, который вылетел из Барановичей около 01:10 и до 02:30 вернулся на базу.

«Гаюн» сообщает, что за ночь в Беларусь зашли минимум три дрона. По информации воздушных сил ВСУ, за ночь в Беларусь залетели и не вернулись два БПЛА. «Скорее всего, вторым БПЛА, который мог зайти и исчезнуть в РБ, был шахед, замеченный на севере Киевской области около 01:32, предполагают авторы канала.

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