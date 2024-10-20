закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-мэр Владивостока отправляется на войну против Украины

3
  • 20.10.2024, 14:49
  • 2,194
Экс-мэр Владивостока отправляется на войну против Украины
Игорь Пушкарев

В 2019 году его осудили на 15 лет из-за коррупции.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который в 2019 году получил 15 лет заключения по коррупционным обвинениям, заключил контракт с министерством обороны России и отправится на войну против Украины.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант», ссылаясь на адвоката Пушкарева Руслана Омельченко.

Бывшего мэра Владивостока осудили в 2019 году за получение взяток, злоупотребление властью и коммерческий подкуп. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

Вместе с ним осудили его брата Андрея и бизнесмена Андрея Лушникова. Суд установил, что Пушкарев, будучи мэром с 2009 по 2015 год, получил взятки на сумму 75 миллионов рублей, а его родственники заработали 471,7 миллиона рублей через незаконные схемы, сообщает «Настоящее время».

Пушкарев стал уже вторым бывшим мэром Владивостока, который отправится на войну против Украины. В декабре 2023 года на фронт ушел Олег Гуменюк, который занимал должность мэра с апреля 2019 по май 2021 года. В октябре 2021 года Гуменюка задержали по подозрению в получении взяток от руководства ритуального агентства Некрополь.

В январе 2023 года Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам колонии. В мае срок наказания сократили до 12 лет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь