Экс-мэр Владивостока отправляется на войну против Украины 3 20.10.2024, 14:49

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Игорь Пушкарев

В 2019 году его осудили на 15 лет из-за коррупции.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который в 2019 году получил 15 лет заключения по коррупционным обвинениям, заключил контракт с министерством обороны России и отправится на войну против Украины.

Об этом сообщает российское издание «Коммерсант», ссылаясь на адвоката Пушкарева Руслана Омельченко.

Бывшего мэра Владивостока осудили в 2019 году за получение взяток, злоупотребление властью и коммерческий подкуп. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет.

Вместе с ним осудили его брата Андрея и бизнесмена Андрея Лушникова. Суд установил, что Пушкарев, будучи мэром с 2009 по 2015 год, получил взятки на сумму 75 миллионов рублей, а его родственники заработали 471,7 миллиона рублей через незаконные схемы, сообщает «Настоящее время».

Пушкарев стал уже вторым бывшим мэром Владивостока, который отправится на войну против Украины. В декабре 2023 года на фронт ушел Олег Гуменюк, который занимал должность мэра с апреля 2019 по май 2021 года. В октябре 2021 года Гуменюка задержали по подозрению в получении взяток от руководства ритуального агентства Некрополь.

В январе 2023 года Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам колонии. В мае срок наказания сократили до 12 лет.

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