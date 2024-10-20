Экс-мэр Владивостока отправляется на войну против Украины

Экс-мэр Владивостока отправляется на войну против Украины3
- 20.10.2024, 14:49
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В 2019 году его осудили на 15 лет из-за коррупции.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который в 2019 году получил 15 лет заключения по коррупционным обвинениям, заключил контракт с министерством обороны России и отправится на войну против Украины.
Об этом сообщает российское издание «Коммерсант», ссылаясь на адвоката Пушкарева Руслана Омельченко.
Бывшего мэра Владивостока осудили в 2019 году за получение взяток, злоупотребление властью и коммерческий подкуп. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет.
Вместе с ним осудили его брата Андрея и бизнесмена Андрея Лушникова. Суд установил, что Пушкарев, будучи мэром с 2009 по 2015 год, получил взятки на сумму 75 миллионов рублей, а его родственники заработали 471,7 миллиона рублей через незаконные схемы, сообщает «Настоящее время».
Пушкарев стал уже вторым бывшим мэром Владивостока, который отправится на войну против Украины. В декабре 2023 года на фронт ушел Олег Гуменюк, который занимал должность мэра с апреля 2019 по май 2021 года. В октябре 2021 года Гуменюка задержали по подозрению в получении взяток от руководства ритуального агентства Некрополь.
В январе 2023 года Гуменюка приговорили к 16 с половиной годам колонии. В мае срок наказания сократили до 12 лет.