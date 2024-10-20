Синоптики пообещали белорусам «бомбовый циклон» и «вынос теплых масс» 1 20.10.2024, 14:57

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Фото: Charter97.org

На неделе будет до +17°C.

В этом году погода подарила белорусам не только дополнительный месяц лета, но и теплую осень. По данным специалистов тематического канала «Метеовайб», в ближайшее время «перегретую Атлантику» ждет «взрывной циклогенез», который принесет на запад Ирландии и Шотландии ураганные ветра. Для нас с вами «бомбовый циклон» Эшли, наоборот, окажется безобидным и подарит «вынос теплых масс» с температурой до +11..+17°С, пишет «Телеграф».

По информации специалистов «Метеовайба», теплые воздушные массы с Атлантики дойдут в Беларусь во вторник, 22 октября. Так, на протяжении дня в некоторых местах столбик термометра поднимется до отметки +11..+17°С, а больше всего повезет жителям Бреста.

В свою очередь синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что на следующей неделе в Республике будут «доминировать блокирующие антициклоны», которые не позволят «циклоническим вихрям» принести плохую погоду. Проще говоря, вероятность осадков снизится, и белорусы смогут наслаждаться теплым октябрьским солнцем. Онако эксперт предупредил, что осенние антициклоны «могут удивить ночными туманами» и гололедом, поэтому нужно быть начеку.

Начиная с понедельника, 21 октября, в Беларуси ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман и слабый гололед. Ветер южного и юго-западного направления, умеренный. По словам Рябова, в темное время суток температура воздуха составит -3°C… +3°C, а днем столбик термометра поднимется до +11°C… +15°C в понедельник и до +12°C… +16°C во вторник.

В середине недели по стране пронесется слабый атмосферный фронт, который подарит белорусам кратковременные дожди. В целом по Республике ожидается умеренная облачность, пообещал в эфире телеканала «ОНТ» Дмитрий Рябов. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах от +3°C до +8°C, а в течение дня поднимется до +12°C… +15°C.

Что касается второй половины недели, то погода окажется под влиянием нового антициклона с центром над Беларусью, что, возможно, приведет к дождям. В утренние часы местами по стране возможен туман. В темное время суток температура составит от +2°C до +7°C, с заморозками до -3°C в некоторых районах. Днем, по словам синоптика, ожидается +11°C… +14°C в четверг и +8°C… +11°C в пятницу.

Согласно предварительному прогнозу Дмитрия Рябова, в последние выходные октября, 26-27 числа, нас ждет переменная облачность без «существенных дождей». Ночью и утром в некоторых местах возможен туман с видимостью до полукилометра, предупредил специалист. После заката температура воздуха будет колебаться от +1°C до +6°C, а местами возможны заморозки до -2°C. В середине дня в субботу ожидается +11°C… +14°C, а в воскресенье — от +9°C до +15°C.

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