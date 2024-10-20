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Синнер выиграл турнир в Эр-Рияде

  • 20.10.2024, 15:42
Синнер выиграл турнир в Эр-Рияде
Янник Синнер
Фото: Getty Images

Итальянский теннисист заработал рекордные $6 млн призовых.

Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу Синнера.

23-летний Синнер является первой ракеткой мира, 21-летний Алькарас — второй.

В турнире Six Kings Slam также принимали участие датчанин Хольгер Руне, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. В матче за третье место Джокович победил Надаля.

Six Kings Slam — турнир с рекордными призовыми в истории тенниса. Каждый теннисист получил как минимум $1,5 млн за участие, победитель — $6 млн. Для сравнения чемпион US Open нынешнего сезона Синнер заработал за турнир $3,6 млн.

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