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Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

  • 20.10.2024, 15:59
Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Обниматься теперь можно не дольше трех минут.

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше трех минут. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты CNN.

«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на объявлениях, размещенных в аэропорту.

Как отмечает телеканал, в короткое время это объявление стало вирусным в соцсетях и вызвало много споров. Некоторые пользователи назвали такую политику «бесчеловечной».

Генеральный директор аэропорта Данидин Даниэль Де Боно в ответ привел данные исследования, согласно которому 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви». Он подчеркнул, что на парковке аэропорта Данидин, где «наша команда видела интересные вещи, происходящие… на протяжении многих лет», разрешено 15-минутное бесплатное посещение.

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