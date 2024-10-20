Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в день

Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в день4
- 20.10.2024, 16:38
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Деньги будут разыгрываться среди подписантов его петиции.
Один из богатейших людей мира Илон Маск (2-е место в списке Forbes с состоянием $195 млрд) пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США. Об этом он объявил, выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа.
На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Победителем оказался житель штата Джон Дреер.
«Единственное, о чем мы просим, чтобы получить миллион долларов, — это чтобы вы выступили подписантом петиции», — добавил бизнесмен.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно последним данным опроса Bullfinch Group, представитель демократов Камала Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании (в последнем лишь в случае, если гражданам предлагают выбрать между ними и третьим кандидатом, иначе оба получают ничью). На общенациональном уровне, по оценке NYT, Харрис опережает Трампа на 2% (49 против 47%).