Минчанин совершил неожиданную кражу и удивил даже милицию 2 20.10.2024, 17:04

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Белорус совершил «диверсию» против пропагандистских газет.

Силовики задержали 58-летнего минчанина за необычную кражу. ГУВД Мингорисполкома назвало его «самым большим любителем печатной прессы», передает «Зеркало».

Все случилось возле одной из многоэтажек по улице Маяковского. Почтальон раскладывал газеты по ящикам в подъезде. В это время минчанин незаметно забрал тележку с газетами и журналами — и скрылся, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Почтальонка обратилась в милицию. И похитителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 205 УК (Кража). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

— Милиция сообщает: имущество, временно оставленное собственником без присмотра (забытое или потерянное), считается находящимся в его владении. Завладение им квалифицируется как кража, — предупреждают силовики.

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