В Тбилиси с флагами ЕС и Украины начал собираться проевропейский марш 3 20.10.2024, 17:08

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Через шесть дней в Грузии пройдут парламентские выборы.

Участники проевропейского марша в Тбилиси начали собираться на разных локациях города, чтобы присоединиться к протестной акции на площади Свободы под девизом «Грузия выбирает Евросоюз», которая проходит за шесть дней до парламентских выборов.

Об этом сообщило издание Sova.

В частности, у метро Марджанишвили собрались граждане Грузии, члены и сторонники коалиции «Сильная Грузия». На одном из транспарантов – послание олигарху и основателю партии власти «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили: «Через неделю Бидзина окажется дома, в Москве!».

Один из лидеров коалиции, Мамука Хазарадзе, подчеркнул, что важно, чтобы протест услышали те граждане, которые пока не определились, идти или не идти на парламентские выборы 26 октября.

«Необязательно голосовать за нас, но необходимо голосовать за оппозиционные партии... Этой страной должно управлять коалиционное правительство, если мы хотим добиться прогресса очень быстрым способом», – заявил Хазарадзе, лидер «Лело».

Между тем, люди приходят с транспарантами, флагами Грузии и Евросоюза. Среди атрибутики также и флаг Украины. Это месседж о том, что обе страны, которые стремятся в европейскую семью, имеют общий путь.

На территории собран наряд полиции – сотрудники МВД стоят обособленно.

В 19 часов все колонны участников проевропейского марша направятся к Площади Свободы на протестную акцию и концерт. На акции, вероятно, с речью выступит и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала голосовать за проевропейские оппозиционные партии.

Марш «Грузия выбирает ЕС» организован общественными активистами в ответ на де-факто приостановку вступления Грузии в ЕС из-за действий правительства.

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