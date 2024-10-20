закрыть
20 октября 2024, воскресенье, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп приедет в McDonald's в Пенсильвании и будет готовить картошку фри

2
  • 20.10.2024, 17:42
Трамп приедет в McDonald's в Пенсильвании и будет готовить картошку фри

Ранее о работе в ресторане рассказывала Камала Харрис.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп решил 20 октября посетить один из ресторанов McDonald's и приготовить картошку фри. Об этом политик объявил на митинге в Питтсбурге, штат Пенсильвания, передает CNN.

«Я иду в McDonald's, чтобы приготовить картофель фри. <...> Я думаю, что это будет в одном месте в Пенсильвании, и я собираюсь постоять за картофелем фри», — сказал он на собрании в субботу.

CNN пишет, что таким образом Трамп выводит одну из самых знаковых американских компаний на политическую арену. Его оппонент — кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис — рассказывала, что работала на должности помощника повара и готовила картошку фри. Это стало «центральным элементом истории о происхождении из среднего класса» Харрис в предвыборной кампании, отмечает телеканал.

Ее соратники, противопоставляя Харрис Трампу, говорили, что один из кандидатов работал в McDonald's, в то время как другой «родился с серебряной ложкой во рту», имея в виду происхождение Трампа из богатой семьи.

«Вы можете просто представить себе Дональда Трампа работающим в McDonald's? <...> Он не смог бы запустить эту чертову машину [мороженого] Макфлурри», — заявил напарник Харрис по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты, губернатор Миннесоты Тим Уолц.

В свою очередь Трамп, как и в случаях с другими оппонентами, пытается обвинить Харрис во лжи о своей биографии, заявляя, что она не работала в McDonald's. CNN пишет, что его визит в воскресенье — это последняя попытка «посеять сомнения относительно трудовой биографии демократа».

Харрис игнорировала обвинения Трампа и требования предоставить доказательства ее работы в ресторане. Ее предвыборный штаб не стал комментировать предстоящий визит Трампа. Представитель предвыборного штаба Харрис уточнил CNN, что она работала в ресторане McDonald's в Аламеде, штат Калифорния, летом 1983 года, когда училась в Университете Говарда в Вашингтоне. По его словам, демократ работала кассиром и помощником повара, готовя картошку фри и мороженое.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь