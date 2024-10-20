Трамп приедет в McDonald's в Пенсильвании и будет готовить картошку фри 2 20.10.2024, 17:42

Ранее о работе в ресторане рассказывала Камала Харрис.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп решил 20 октября посетить один из ресторанов McDonald's и приготовить картошку фри. Об этом политик объявил на митинге в Питтсбурге, штат Пенсильвания, передает CNN.

«Я иду в McDonald's, чтобы приготовить картофель фри. <...> Я думаю, что это будет в одном месте в Пенсильвании, и я собираюсь постоять за картофелем фри», — сказал он на собрании в субботу.

CNN пишет, что таким образом Трамп выводит одну из самых знаковых американских компаний на политическую арену. Его оппонент — кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис — рассказывала, что работала на должности помощника повара и готовила картошку фри. Это стало «центральным элементом истории о происхождении из среднего класса» Харрис в предвыборной кампании, отмечает телеканал.

Ее соратники, противопоставляя Харрис Трампу, говорили, что один из кандидатов работал в McDonald's, в то время как другой «родился с серебряной ложкой во рту», имея в виду происхождение Трампа из богатой семьи.

«Вы можете просто представить себе Дональда Трампа работающим в McDonald's? <...> Он не смог бы запустить эту чертову машину [мороженого] Макфлурри», — заявил напарник Харрис по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты, губернатор Миннесоты Тим Уолц.

В свою очередь Трамп, как и в случаях с другими оппонентами, пытается обвинить Харрис во лжи о своей биографии, заявляя, что она не работала в McDonald's. CNN пишет, что его визит в воскресенье — это последняя попытка «посеять сомнения относительно трудовой биографии демократа».

Харрис игнорировала обвинения Трампа и требования предоставить доказательства ее работы в ресторане. Ее предвыборный штаб не стал комментировать предстоящий визит Трампа. Представитель предвыборного штаба Харрис уточнил CNN, что она работала в ресторане McDonald's в Аламеде, штат Калифорния, летом 1983 года, когда училась в Университете Говарда в Вашингтоне. По его словам, демократ работала кассиром и помощником повара, готовя картошку фри и мороженое.

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