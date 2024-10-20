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«И за что здесь 8,3 рубля?»

  • 20.10.2024, 17:50
«И за что здесь 8,3 рубля?»

Блогер показал обед в столовой на вокзале — комментаторы заспорили о ценах и качестве.

Недавно мужчина пообедал в столовой на вокзале «Брест-Центральный». Он снял на видео, какие блюда были куплены и сколько стоили, блогер опубликовал ролик в TikTok.

Столовая «Железнодорожная» находится на вокзале Брест-Центральный. Блогер обратил внимание на интересный интерьер заведения: большой обеденный зал, лепнина, очень высокие потолки с огромной люстрой по центру, передает «Зеркало».

@electrica_sergei Сегодня посетил столовую «Железнодорожная» на вокзале Брест-Центральный. Как вам порции и ценник? #обедаем #столоваябрест #ждвокзалбрест #брестцентральный #сколькостоитобед ♬ Upbeat Funk Pop - SonicMusic

Блогер рассказал, что он купил себе полноценный обед, в него входили следующие блюда:

щи «Ленивые» с грибами и сметаной за 1,77 рубля;

салат «Мозаика» из капусты и моркови за 1,16 рубля;

котлета «Домашняя» за 3,22 рубля;

каша гречневая рассыпчатая за 1,15 рубля;

соус томатный стоил 27 копеек;

компот из кураги — 73 копейки.

Всего обед обошелся посетителю в сумму восемь рублей 30 копеек.

Тиктокер поинтересовался у зрителей, что они думают насчет этих блюд и цен на них. Комментаторы оставили около 700 отзывов, мнения по поводу еды из столовой были очень разными. Кто-то отмечал, что заведение как будто переносит их во времена СССР, многие восхищались «атмосферным» интерьером. По поводу качества еды и цен согласия у пользователей не было: некоторые считали, что блюда качественные и дешевые, другие отмечали, что это дорого, да к тому же после такого обеда не избежать изжоги.

Вот некоторые комментарии, которые оставили люди:

«А потом изжога 100%, проверено! Я знаю людей, у которых изжога есть после конкретной столовой предприятия Бреста, а в других нету. Это от многоразового использования масла».

«Я постоянно там питаюсь — никакой изжоги. Она может быть на определенный продукт».

«В Гомеле на улице Пролетарской, 69 за такое заплатишь 5 рублей, бывает и на 4,50 рубля покушаешь».

«Дешево! На заправках 8 рублей только за бургер отдашь, кофе от 5,5 рубля».

«Очень хорошая столовая. Мы с доченькой, когда приезжаем в больницу в Брест, всегда заходим покушать, все очень вкусно и совсем не дорого. Еще на втором этаже есть комнаты отдыха, целый номер 25 рублей».

«Барановичи ГАП-4, за такой же обед 5 рублей».

«Мне не понравилось. Пюре брали — не вкусно, салат из капусты был ужасно твердый».

«За 8 рублей достойно. Я в „Евроопте“ взял салатик „Цезарь“ с креветками, тоже отдал 8 рублей, а там на две вилочки».

«И за что здесь 8,30 рубля? Котлета, а остальное — 5 копеек».

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