Не менее 12 человек лишили гражданства РФ за неявку в военкомат 2 20.10.2024, 19:30

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Речь идет о приобретенном гражданстве.

По меньшей мере 12 натурализованных россиян были лишены приобретенного гражданства за непостановку на военный учет и за неявку в военкомат, сообщает издание «Важные истории». После лишения гражданства их обязали покинуть страну.

Летом этого года Государственная дума приняла законопроект партии «Единая Россия», предусматривающий лишение приобретённого гражданства за непостановку на военный учет. Согласно закону, новые граждане обязаны встать на учет в течение двух недель после получения паспорта.

По словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, после принятия этого закона 10 тысяч новых граждан России отправились на войну в Украине. Также, как заявил Бастрыкин, в ходе рейдов было выявлено 30 тысяч мигрантов, которые уклонялись от военной службы.

Как пишут «Важные истории», после принятия закона суды лишили гражданства девять человек из Хабаровского края, Челябинска и Москвы за непостановку на военный учет. Также лишился гражданства врач-реаниматолог Мирзомухаммад Каримов из Красноярска за уклонение от службы в армии, хотя получил гражданство еще в 2018 году.

«Важные истории» отмечают, что случаи лишения российского гражданства отмечались и до принятия закона. Например, в декабре 2023 года суд в Челябинске лишил двоих граждан паспортов за нарушение обязательства соблюдать законы РФ, данное при получении гражданства.

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