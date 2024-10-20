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Президент Грузии на митинге за ЕС обратилась к Зеленскому

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  • 20.10.2024, 21:26
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Президент Грузии на митинге за ЕС обратилась к Зеленскому
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили также поддержала борющихся с агрессией РФ украинцев.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время масштабной акции в поддержку движения страны в ЕС, проходящей в воскресенье в Тбилиси, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Sova.

Обращаясь к украинскому лидеру, Зурабишвили отметила, что грузинский народ знает, что борьба Украины против российской агрессии – это и борьба за свободу Грузии.

«Хочу обратиться к Владимиру Зеленскому – отсюда, от вашего (людей на площади. – Ред.) имени, и сказать ему, что мы знаем, что он борется за нас, и будет победителем. И мы вместе войдем в Европу!», – заявила президент.

Она также обратилась к президенту Молдовы и международным партнерам Грузии. Обратившись к Майе Санду, Зурабишвили пожелала стране европейской победы.

«Майя, сегодняшний день, я надеюсь, станет днем твоей победы и днем победы европейского референдума. Мы вместе войдем в Европу!», – заявила президент, сославшись на президентские выборы в Молдове, а также конституционный референдум по движению Грузии в ЕС.

«Хочу обратиться к нашим партнерам – европейцам или американцам – и сказать, что мы будем такими партнерами и такими союзниками, которые им и не снились. Когда мы войдем в Европу, а мы войдем в Европу! И не хотелось бы от вас в эти дни слышать какое-либо «если» или «в том случае», поскольку все и так ясно: Грузия одержала победу, и победило ее будущее», – отметила Зурабишвили.

Отметим, 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы по пропорциональной системе. Президент Грузии инициировала «Грузинскую хартию» – план действий, который должен привести Грузию к «двери открытия переговоров с ЕС». Ее поддержали 4 оппозиционные коалиции.

Согласно документу, после победы оппозиции на выборах будет создано коалиционное правительство.

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