Глава МИД Франции посетил Сумскую область
- 20.10.2024, 21:48
Жан-Ноэль Барро встретился с украинскими защитниками.
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро совершил рабочий визит в Сумскую область. Там он встретился с военнослужащими 117-й отдельной бригады регионального управления Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины «Північ».
Об этом в соцсети Facebook сообщило региональное управление Сил ТрО «Север».
Во время общения с воинами ВСУ Барро осмотрел технику, переданную французской стороной военнослужащим и узнал о текущей ситуации на Сумщине.
От имени защитников командование бригады выразило благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Франции.