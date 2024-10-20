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Глава МИД Франции посетил Сумскую область

  • 20.10.2024, 21:48
Глава МИД Франции посетил Сумскую область

Жан-Ноэль Барро встретился с украинскими защитниками.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро совершил рабочий визит в Сумскую область. Там он встретился с военнослужащими 117-й отдельной бригады регионального управления Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины «Північ».

Об этом в соцсети Facebook сообщило региональное управление Сил ТрО «Север».

Во время общения с воинами ВСУ Барро осмотрел технику, переданную французской стороной военнослужащим и узнал о текущей ситуации на Сумщине.

От имени защитников командование бригады выразило благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Франции.

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