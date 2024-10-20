В Бобруйске мастер по компьютерам «развел» пенсионерку на деньги 1 20.10.2024, 22:02

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Пенсионерке нужно было наладить звук в Skype.

В комиссионку в Бобруйске, где также ремонтируют гаджеты, пришла пенсионерка: женщина показала счет со значительной суммой, который ей выставил мастер за работу с ее компьютером. Работник торговой точки рассказал в Instagram-аккаунте об этом случае, эта история вызвала негодование пользователей.

Пожилая женщина нашла мастера по объявлению, которое было размещено возле подъезда. Пенсионерке нужно было наладить звук в Skype и она обратилась к этому специалисту, передает «Зеркало».

Мужчина прибыл по вызову, «поколдовал» над компьютером, а потом выставил счет за услуги на 1130 рублей. Женщина оплатила, а потом показала его сотруднику комиссионки. Тот изучил квитанцию и понял, что суммы за перечисленные там услуги были сильно завышенными.

— У нас установка Windows стоит 45 рублей, а он у вас взял только за его установку 312 рублей. Вот это все, что я перечислил, вам не нужно было, — сказал работник магазина.

Работы, которые были перечислены в квитанции и их стоимость:

установка дополнительного модуля ОЗУ — 163 рубля;

настройка параметров BIOS — 74 рубля;

дефрагментация HDD — 196 рублей;

установка ПО и драйверов — 213 рублей;

настройка учетной записи — 52 рубля;

удаление вирусов и создание безопасной среды — 116 рублей;

предустановка Windows 8.1 — 312 рублей.

Пользователи, которые прочитали эту историю, негодовали и были шокированы обманом, на который «попала» пожилая женщина. Некоторые считали, что надо обратиться в государственные органы, милицию или суд для того, что поставить на место мужчину, который оказывал услуги пенсионерке. Однако, часть комментаторов считали, что жаловаться бесполезно — не поможет, мол, был такой опыт.

Вот, что писали люди в комментариях:

«Если он мастер, у него должен быть прайс. А вообще, хорошо бы его проверили и органы и налоговая».

«Я этому мастеру набрал, он мне озвучил цену в 60 рублей за установку, затем я его попросил связаться с бабулей и вернуть деньги либо у него будут проблемы».

«Ужасно, что есть такие люди, которые так обманывают, тем более пожилых. Нужно таких ИП заносить в графу мошенников и в суд».

«Не знал, что в Бобруйске такое есть. Обычно все хорошо, а тут какой малолетний хакер решил на бедной старушки заработать, ужас».

«А можно что-то сделать с этим умельцем, реально ли как-то в органы обратиться?

«Надеемся, что органы увидят это и примут меры».

«Я думаю, если бы он в милиции на такую сумму переустановил «винду», то там бы этот вопрос быстро решили».

«За эти бабки можно неплохой бэушный комп взять».

«Это ужас! Почему заранее не согласовал стоимость, у некоторых бабушек это двухмесячная пенсия. Самое подлое и низкое, что обманул пожилую женщину».

«Зато его семья сейчас очень хорошо кушает, а бабуля откладывала денежку, может быть внукам или детям на подарки, но отдала чужим людям, потому что обманули бессовестно».

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