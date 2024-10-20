В Молдове закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов
- 20.10.2024, 22:27
На выборах президента проголосовали 51,4% избирателей.
В 21:00 в Молдове закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов, избирательные участки за границей закрылись в 21:00 по местному времени.
Согласно онлайн данным, представленным на сайте ЦИК страны, на выборах президента проголосовали более 1,5 млн человек, или 51,4% избирателей, включенных в избирательные списки, сообщает NewsMaker.
При этом на трех избирательных участках в Бухаресте голосованиепродлили на два часа, до 23:00, а в Брашове работу участка продлили на час из-за большого числа избирателей, которые не успели проголосовать в обычное время.
20 октября в Молдове проходят выборы президента, на которых действующая глава государства Майя Санду надеется завоевать второй срок, и референдум относительно конституционного курса страны на вступление в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что ЦИК Молдовы признал референдум состоявшимся, так как на тот момент в нем приняли участие 42,44% избирателей, а для признания референдума действительным достаточно 33,33% явки.
Парламент Молдовы назначил проведение референдума одновременно с президентскими выборами в мае 2024 года.
На референдуме граждане страны должны были определиться, поддерживают ли они закрепление в конституции Молдовы курса на ее членство в ЕС. Если большинство проголосовало «за», в основном законе Молдовы появится упоминание о необратимости ее европейского пути, а также раздел о европейской интеграции. Он будет содержать статьи о правилах присоединения страны к учредительным договорам Евросоюза и о приоритетности таких документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы, если оно им будет противоречить.