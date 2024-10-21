закрыть
21 октября 2024, понедельник, 4:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США во время праздника обрушился причал

  • 21.10.2024, 3:36
В США во время праздника обрушился причал

Погибли семь человек.

19 октября на острове Сапело (штат Джорджия, США) семь человек стали жертвами обрушения трапа паромного причала на Атлантическом побережье во время празднования осени в местной общине. Об этом 20 октября сообщает Associated Press.

Представители местных властей рассказали, что в момент обрушения на причале стояли около 40 человек, примерно половина упала в воду. Восемь пострадавших попали в больницу, три человека остаются в критическом состоянии.

На острове проживает община гулла-гичи, состоящая из потомков чернокожих рабов. Однако ни один из погибших не является жителем Сапело, пишет агентство.

Представитель Департамента природных ресурсов Джорджии Уолтер Рабон назвал произошедшее «структурным сбоем», подчеркнув, что трап алюминиевый и не требует «особого ухода». Ведется расследование причин трагедии.

Власти проинформировали, что трап был установлен в 2021 году, после того как причал был модернизирован, чтобы им могли пользоваться люди с ограниченными возможностями.

В заявлении властей подчеркивается, что трап «просто рухнул», контактов с ним лодок или других предметов не было.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь