В США во время праздника обрушился причал 21.10.2024, 3:36

Погибли семь человек.

19 октября на острове Сапело (штат Джорджия, США) семь человек стали жертвами обрушения трапа паромного причала на Атлантическом побережье во время празднования осени в местной общине. Об этом 20 октября сообщает Associated Press.

Представители местных властей рассказали, что в момент обрушения на причале стояли около 40 человек, примерно половина упала в воду. Восемь пострадавших попали в больницу, три человека остаются в критическом состоянии.

OMG this is a very small, close knit community, everyone pretty much knows each other. This is terrible, please pray for these folks

https://t.co/kYpxWRrLAM — Que Sera Sara 🦋 (@Solfabulous) October 20, 2024

На острове проживает община гулла-гичи, состоящая из потомков чернокожих рабов. Однако ни один из погибших не является жителем Сапело, пишет агентство.

Представитель Департамента природных ресурсов Джорджии Уолтер Рабон назвал произошедшее «структурным сбоем», подчеркнув, что трап алюминиевый и не требует «особого ухода». Ведется расследование причин трагедии.

Власти проинформировали, что трап был установлен в 2021 году, после того как причал был модернизирован, чтобы им могли пользоваться люди с ограниченными возможностями.

В заявлении властей подчеркивается, что трап «просто рухнул», контактов с ним лодок или других предметов не было.

Georgia authorities are investigating the “catastrophic failure” of a dock gangway that collapsed and killed seven on Sapelo Island, where crowds had gathered for a fall celebration by the island’s tiny Gullah-Geechee community of Black slave descendants.https://t.co/bPXyT2JVa8 — Chicago Tribune (@chicagotribune) October 20, 2024

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com