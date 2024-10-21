Референдум по евроинтеграции в Молдове: ситуация меняется 21.10.2024, 7:39

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Подсчет голосов продолжается.

В Молдове почти сравнялось количество голосов на референдуме в поддержку евроинтеграции с количеством голосов против. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии в понедельник, 21 октября.

По результатам подсчета 97,93% голосов, 49,86% граждан проголосовали за внесение изменений в Конституцию страны для вступления Молдовы в Евросоюз. Против высказались 50,14%.

Всего посчитано около 1,455 млн голосов по состоянию на 07:10 21 октября.

20 октября, в день президентских выборов, в Молдове параллельно состоялся референдум о вступлении страны в Европейский Союз. В нем приняли участие 42,44% избирателей.

Если большинство граждан проголосуют «за», в основном законе Молдовы появится упоминание о необратимости европейского пути страны, а также раздел о европейской интеграции.

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