В Курской области девять морпехов ВСУ вызвали огонь на себя 2 21.10.2024, 8:26

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Героический поступок.

Появились кадры от 36-й бригады морпехов ВСУ имени Михаила Белинского, на которых можно увидеть драматические события на территории Курской области.

Как утверждают в пресс-службе 36-й бригады морпехов ВСУ, в ролике показаны реальные события, рассказывающие о храбрости и героизме украинских солдат.

Сразу девять морпехов ВСУ попали в засаду в районе Любимовки. Они должны были прикрывать группу, которая эвакуировала раненых бойцов с поля боя. Попав в окружение и поняв, что живыми они могут не выбраться, бойцы решили вызвать огонь на себя.

Источник пишет, что в ход пошла артиллерия, включая как стандартные снаряды, так и кассетные боеприпасы. В штабе бригады были уверены, что никто из 9 украинских бойцов не выжил

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