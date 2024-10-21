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ЦАХАЛ ударил по банку Хезболлы в Бейруте

  • 21.10.2024, 8:41
  • 2,108
ЦАХАЛ ударил по банку Хезболлы в Бейруте

Видеофакт.

Израильские авиаудары были нанесены по нескольким объектам, связанным с нелицензированным банком «Аль-Кард аль-Хасан», который обвиняется в поддержке финансирования группировки «Хезболла».

Этот банк, находящийся под санкциями США, играет важную роль в переводе денежных средств, необходимых для деятельности поддерживаемой Ираном террористической организации. По сообщениям ливанских СМИ, удары пришлись по отделениям банка в воскресенье вечером и в понедельник утром.

Израильские военные сообщили, что кампания направлена на ослабление финансовых возможностей «Хезболлы», с целью ограничить ее способность функционировать как во время текущих боевых действий, так и в будущем. Жителям районов, где расположены объекты «Аль-Кард аль-Хасан», было приказано искать убежище, чтобы избежать опасности.

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