Катастрофа для Кремля Евгений Сасько

21.10.2024, 8:54

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Ресурсы иссякают.

Катастрофа Путина. Раздаются вопросы: «А у нас не катастрофа?» Конечно, ситуация в Украине плохая, работает правило: «Пока толстый похудеет, худой подохнет». Если его, худого, не будут подкармливать соседи.

Для сохранения власти Путин и его команда должны выиграть войну. Выигрыш в войне на данном этапе предусматривает как минимум установление полного, признанного миром контроля над оккупированными территориями и, возможно, достижение рубежей по административным границам Донецкой и Луганской областей (Путин еще хочет Запорожскую и Херсонскую).

Это трудная, если не невыполнимая, задача. По оценкам британского генерала сэра Роли Уолкера, это займет пять лет и потерю 1,8 млн российских военных.

Не достигая своих целей военными средствами, Кремль развернул информационные и дипломатические кампании – гибридные методы. В частности, усилил информационные операции против западной аудитории.

В этих сообществах с помощью разных каналов подачи информации распространяются утверждения, что у Украины нет шансов вернуть оккупированные территории и дальнейшие боевые действия приведут к большим потерям земли и жизней украинцев. Поэтому нужно немедленно восстановить мир и спасти покой в Европе.

Конечно, распространяются и другие нарративы: коррупция в Украине, несостоятельность власти, непрерывное развитие военной машины Кремля, которую невозможно остановить.

Это очевидный обман и блеф.

Путин хочет победного мира, до которого должна довести позиция ведущих стран мира. В том числе по прекращению/снижению поддержки Украины и принуждению к переговорам на выгодных Москве условиях, узаконив все оккупированные территории.

Поэтому Путин идет нахрапом, перегревая свою экономику: расширяет армию, усиливает штурмы, атакует мирные города Украины.

Реализация SODCIT (стратегические операции по уничтожению критически важных целей) своей целью имеет именно принуждение военно-политического руководства Украины к переговорам на условиях Кремля. И устрашение мирового сообщества.

Вероятно, подобные методы дают свой результат. Некоторые демократические лидеры стран и лидеры мнений, представители западной культурной и политической элиты развернулись в сторону поддержки действий Кремля.

Так, письмо «Не убивайте друг друга, спасите планету» подписал 51 лауреат Нобелевской премии в разных сферах. Под подобным письмом «Заключите мир в Украине, пока не поздно» подписался бывший посол США в СССР Джек Мэтлок.

Оба письма поддерживают нарративы Путина – чем дольше война, тем больше потерь для Украины, территориальные уступки являются незначительной ценой – и говорят о войне, как конфликте между Украиной и РФ, не упоминая о том, что именно РФ является агрессором.

Жертвами войны без разбора выступают и россияне, и убитые ими украинские дети.

Ответственность за ведение войны перекладывается наполовину на Украину.

Чтобы избежать критики, авторы этих писем заняли высокую нравственную позицию: «Аморально не пытаться сейчас достичь этой цели мира».

Информационная кампания Путина очень похожа на «антиядерное движение» 1980-х годов, призывавшее к одностороннему разоружению Соединенных Штатов Америки. Организацию этого движения, в которое были вовлечены американские и европейские активисты (часто в темную), приписывают Советскому Союзу, не успевавшему за развитием американского военного могущества.

Подобная ситуация сейчас происходит с Путиным. Несмотря на всю его показательную уверенность, боевые успехи РФ относительно скромны и очень дороги.

Человеческие и технологические ресурсы Кремля иссякают.

Гибридное наступление РФ по миру ведется не с позиции силы, а от отчаяния. Подобно тому, как СССР пытался остановить Рейгана, настраивая западное общественное мнение против него, Путин сейчас пытается настроить коллективные настроения ведущих стран на препятствование Украине противостоять его агрессии.

Антиядерное движение 1980-х годов потерпело крах благодаря четкой позиции администрации президента США, которая не уступила. Это привело к отставанию СССР в гонке вооружений и в конце к краху советской империи.

Будут ли у современных лидеров ведущих стран мира такое же видение и сила, чтобы выдержать гибридный удар Путина и, наоборот, увеличить поддержку Украины и помочь ей выиграть эту войну?

Евгений Сасько, Telegram

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