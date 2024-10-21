Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве 16 21.10.2024, 9:01

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В ответ на «преследование Украины».

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил, что угрожал Путину нанести удар по центру Москвы, если он не перестанет «преследовать» Украину.

«Я сказал: «Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру чертовой «Москвы». Я сказал: «Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — рассказал Трамп в интервью The Wall Street journal.

По его словам, Путин ответил «no way», что можно перевести как «ни за что» или «не может быть». Однако, как утверждает Трамп, он еще раз предупредил российского президента: «Тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы».

Трамп не уточнил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот разговор. При этом он в очередной раз отметил, что у него с Путиным сложились прекрасные отношения. Российский президент «знает, что я [чертов] сумасшедший», подчеркнул Трамп.

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