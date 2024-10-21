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Референдум в Молдове: сторонники ЕС вырвались вперед

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  • 21.10.2024, 9:03
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Референдум в Молдове: сторонники ЕС вырвались вперед

Подсчет голосов продолжается.

Сторонники вступления в Евросоюз с минимальным перевесом лидируют на референдуме в Молдове. По состоянию на 9:01 по белорусскому времени, Центральная избирательная комиссия завершила подсчет 98,38% голосов.

«Да» вступлению в ЕС сказали 732 780 голосовавших, или 50,07%, «Нет»- 730 664 избирателя, или 49,93%. Надо отметить, что на протяжении подсчета голосов лидировали евроскептики с небольшим отрывом, однако он постоянно сокращался, как минимум дважды голоса распределялись поровну. После подсчета 98% голосов чаша весов стала склоняться в сторону ответа «Да».

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