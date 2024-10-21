Карбалевич: Лукашенко боится понести ответственность 21.10.2024, 9:12

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Диктатор может оказаться в крайне неприятной ситуации.

Политолог Валерий Карбалевич рассказал «Салiдарнасцi», почему Лукашенко боится передавать власть:

— Какие-то планы и сценарии в его голове есть. Неслучайно же Лукашенко придумал всю эту историю с ВНС. Но он боится передавать власть. Присутствует страх понести ответственность за то, что он натворил, особенно после 2020 года. В случае неконтролируемого процесса транзита власти Лукашенко может оказаться в крайне неприятной ситуации.

Поэтому он боится любых перемен. До самого последнего момента Лукашенко никому власть не передаст.

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