Украинская разведка: В РФ ликвидирован начальник штаба авиационной эскадрильи 4 21.10.2024, 9:21

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Он причастен к ударам по гражданским объектам.

В селе Супонево Брянской области РФ ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков, который причастен к авиационным ударам по гражданским объектам Украины, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в понедельник, 21 октября.

По данным разведки, тело Голенкова нашли с многочисленными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Россиянин был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), базирующегося на аэродроме Шайковка и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

По данным ГУР, он занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Голенков причастен к удару по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области 27 июня 2022 года, в результате чего погибли 22 человека. Также, по данным разведки, он ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, среди них — шестеро детей.

19 октября в ГУР сообщили о ликвидации во временно оккупированном Луганске российского майора Дмитрия Первухи, который занимал должность «начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы» на ВОТ. Его автомобиль УАЗ Патриот взорвался в центре города.

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