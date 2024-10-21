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Соболенко стала первой ракеткой мира

  • 21.10.2024, 9:22
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Соболенко стала первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка обошла в рейтинге WTA польку.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на первую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), став первой ракеткой мира, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте организации.

Белоруска обошла по очкам предыдущего лидера польку Игу Свентек: у Соболенко – 9706 очков, у Свентек – 9665.

Соболенко во второй раз сумела возглавить рейтинг WTA. Впервые подняться со второй на первую строчку ей удалось в сентябре прошлого года.

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