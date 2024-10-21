Эксперт: Курская операция ВСУ продолжает выполнять три главные задачи 1 21.10.2024, 10:11

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Это триггер для российского общества.

Курская операция ВСУ продолжает выполнять свои три главные задачи. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«Во-первых, фокусирует на себе часть российских резервов, которые в связи с этим не попадают на фронт в Украине. Во-вторых, пополняет обменный фонд российскими военнопленными. В-третьих, Курская область важна в будущем как возможный обменный фонд территориями. То есть когда дело дойдет до переговоров, то нам лучше занимать какую-то площадь российской территории, чтобы иметь козыри», — перечислил Попович.

В последние недели поступала информация, что росармия в очередной раз пыталась контратаковать на Курском направлении. Но эти попытки не увенчались успехом.

«Противник там очень широко использует авиацию, управляемые авиабомбы. Он сносит уже собственную территорию, собственные населенные пункты. В сети уже появлялись фотографии российских населенных пунктов, которые были уничтожены этими бомбами. Плюс погодный фактор очень сильно влияет. Там погода испортилась, а в условиях маневренной войны это играет роль», — отметил эксперт.

Попович уточнил, что это уже было второе безуспешное контрнаступление России на Курском направлении, первую попытку они предпринимали в сентябре.

«Сейчас мы имели дело со вторым. Их цели заключались в том, чтобы разрезать нашу группировку, создать участки, где наши войска были бы окружены, создать предпосылки для того, чтобы выдавить нас из Курской области», — сообщил он.

Продолжение Курской операции стимулирует Россию к обмену пленными, потому что на этом направлении сдаются в плен срочники — а это триггер для российского общества, так как Путин лично заявлял, что солдаты срочной службы не будут участвовать в боевых действиях.

18 октября состоялся 58-й обмен пленными, в рамках которого удалось освободить еще 95 украинских защитников. А из россиян были обменены в том числе срочники, захваченные в Курской области.

«Относительно солдат срочной службы российское военное командование идет на всякого рода ухищрения, чтобы заставить подписать контракт с Минобороны РФ, а это гарантированно — отправка на фронт в Украину. Известно, что на срочников давят, чтобы они подписывали контракты. Но не все соглашаются. Но уже нередки случаи, когда такому отказавшемуся солдату на телефон приходит уведомление о поступлении довольно крупной суммы — порядка 180 тыс. рублей (почти 1 900 долларов, — ред.), которая, как выясняется позже, была подъемными для заключения контракта. А срочник контракт подписывать не хотел и не собирался это делать», — рассказал военный обозреватель.

«Почему они меняют срочников? Потому что они не хотели бы, чтобы среди российского общества распространялась информация о том, что солдаты срочной службы активно используются для ведения боевых действий. Это первая категория военнослужащих, которую они пытаются обменять», — добавил он.

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