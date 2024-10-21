Десантники ВСУ отбили массированный штурм на кураховском направлении 21.10.2024, 10:30

Уничтожили пять БМП и два танка россиян.

Украинские десантники из 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ рассказали о ситуации на кураховском направлении, а именно в районе села Максимилиановка, которое пытаются захватить россияне.

В сообщении на своей странице в Facebook они отметили, что вчера, 20 октября, оккупанты совершили там еще одну попытку штурма, пытаясь распылить огневые средства и дроны ВСУ, прорвать оборону и создать дальнейшие условия для удачного наступления на Курахово.

Во время этого штурма, продолжают военные, на их позиции надвигались семь танков и 11 БМП. Из них защитники Украины уничтожили два танка и пять машин пехоты, еще два поврежденных танка оккупантам удалось откатить назад.

«Судьба 28-ми спешенных оккупантов остается известна только Всевышнему», — сообщили в 46-й бригаде.

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