Десантники ВСУ отбили массированный штурм на кураховском направлении
- 21.10.2024, 10:30
Уничтожили пять БМП и два танка россиян.
Украинские десантники из 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ рассказали о ситуации на кураховском направлении, а именно в районе села Максимилиановка, которое пытаются захватить россияне.
В сообщении на своей странице в Facebook они отметили, что вчера, 20 октября, оккупанты совершили там еще одну попытку штурма, пытаясь распылить огневые средства и дроны ВСУ, прорвать оборону и создать дальнейшие условия для удачного наступления на Курахово.
Во время этого штурма, продолжают военные, на их позиции надвигались семь танков и 11 БМП. Из них защитники Украины уничтожили два танка и пять машин пехоты, еще два поврежденных танка оккупантам удалось откатить назад.
«Судьба 28-ми спешенных оккупантов остается известна только Всевышнему», — сообщили в 46-й бригаде.