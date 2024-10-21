«За шесть часов зарабатываю примерно столько же, сколько на стройке» 21.10.2024, 10:34

Белорус выступает в центре Варшавы, чтобы собрать деньги на свадьбу.

Никита живет в Польше с конца 2022 года. Он работал на стройке, но вскоре понял, что выгоднее и приятнее быть уличным музыкантом. Сейчас у него есть цель — собрать деньги на свадьбу. Так он и пишет на картонке, которую устанавливает в местах выступления. Устроить торжество молодые рассчитывают в Грузии, куда можно будет пригласить родственников из Беларуси, пишет MOST.

В родном Бресте Никита окончил музыкальную школу по классу ударных инструментов. А позже освоил гитару и начал петь. Выступать на улице Никита начал еще в Беларуси. До задержания в 2021 году он играл в минских переходах.

— Мы и так с девушкой собирались уезжать, а задержание ускорило этот процесс, — говорит он.

В первый год эмиграции парень работал на стройке в Бельгии, но в конце 2022 года решил переехать в Польшу. В Варшаве он тоже сначала попробовал работать в строительстве, но затем решил выступать на улицах. Говорит, что так можно заработать больше. Сейчас музыка — основной род деятельности для белоруса.

— За шесть часов выступления в Варшаве я зарабатываю примерно столько же, сколько на стройке. В среднем — около 300 злотых (75,5 доллара — Прим. ред.) за выступление. Иногда больше, иногда меньше.

Молодой человек отмечает, что в Варшаве ощущается свобода, которую он не мог почувствовать в Беларуси. При этом в Польше есть свои ограничения, устанавливаемые законом: не везде можно выступать с колонкой и микрофоном. Впрочем, полицейские часто закрывают на это глаза. Они могут подойти, только если от жильцов или прохожих поступят жалобы.

Полякам нравятся «Муры»

В репертуаре Никиты в основном белорусские и украинские песни. Не всем в Варшаве это нравится, но соотечественники всегда благодарят, да и многие поляки тоже.

— Когда поляки слышат песню «Муры», подходят, благодарят и подпевают. Недавно одна бабушка подошла и сказала: «Спасибо, что поете наши песни. В стране сейчас творится беспредел». А есть и те, кто, наоборот, гонят в Украину за песни на украинском.

Украинские песни Никита добавил в свой репертуар после российского вторжения в Украину, чтобы поддержать украинский народ.

— Украинцы тоже подходят. Плачут, обнимают, делают комплименты. Часто думают, что я украинец. Но когда я говорю, что белорус, они удивляются и очень благодарят.

«Не представлял, что в Варшаве так много белорусов»

В последнее время Никита стал выступать на улице Маршалковской в Варшаве. Эта точка кажется ему лучше, чем в Старом городе, где обычно играют уличные музыканты.

— За последний год конкуренция в Варшаве сильно выросла. Появилось много уличных музыкантов, и все хотят заработать. Раньше такого не было, чтобы на Старувке (в Старом городе. — Прим. ред.) через каждые 20−30 метров стояли музыканты. Сейчас нужно заранее приходить и занимать место. Иногда возникают конфликты между музыкантами. Самое неприятное, что это происходит с теми, кто не умеет петь и играть.

Парню нравится, когда белорусы останавливаются и слушают его выступления.

— Когда выступал на Старувке, бывало, что слушали около пятидесяти человек. Дважды подходил Павел Латушко. Слушал песни и благодарил. Честно, я даже не представлял, что в Варшаве живет так много белорусов. Постоянно кто-то подходит или идет [мимо] и подпевает.

После свадьбы будет собирать на семейный бизнес

В апреле 2024 года Никита с девушкой летали в Грузию, чтобы расписаться. Спустя год пара хочет вернуться туда, чтобы сыграть свадьбу и пригласить родственников из Беларуси. Сейчас молодые люди собирают средства на это мероприятие.

— Еще летом я решил написать на картонке, что собираю на свадьбу. Заметил, что людям больше импонирует, когда у музыканта есть цель — близкая и понятная. Видя это, люди становятся щедрее. Особенно я стал любимцем у бабушек и [вообще] женщин. Конечно, иногда подходят прохожие и спрашивают, когда я наконец-то соберу на свадьбу.

К апрелю 2025 года Никита планирует накопить около 5 тысяч евро. Эта сумма покроет билеты для родителей из Беларуси и для молодых из Польши, а также жилье и торжество в Грузии.

Жена Никиты тоже музыкант, но ей больше нравится заниматься цветами. В будущем пара мечтает открыть собственный цветочный бизнес. Так что после свадьбы Никита начнет собирать деньги уже на семейное дело.

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