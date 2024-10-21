А теперь из каждого утюга Сергей Ауслендер

21.10.2024, 10:40

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За что не возьмутся, все через одно место делают.

«Продажи товаров для квадроберов на Wildberries показывают взрывной рост с начала 2024 года: в штуках они выросли на 4800%, в деньгах — на 4700%. До этого спрос был точечным, но сейчас приобрел массовый характер».

Эти дебилы за что не возьмутся, все через одно место делают.

Есть такая штука – индекс упоминаемости. Если на каждом углу по сто раз на дню склонять этих несчастных квадроберов, если министр иностранных дел разговор с важнейшим партнером в важнейшем регионе, где намечается нешуточный замес, начинает с вопроса «А у вас квадроберы есть?», если целый парламент придумывает закон, как бы их запретить – понятно, что интерес к этой х*рне сразу начнет расти по экспоненте.

Ну реально? Небольшое количество абсолютно безвредных ребят бегало на четвереньках и надевало маски собачек-котиков и никто, кроме родителей и соседей по двору, про них не знал. А теперь из каждого утюга…

Ну, не говоря уже о том, что сам факт того, что вся мощь государственной машины направлена на борьбу с детской игрой – согласитесь, много говорит о нынешнем состоянии этого государства.

Это я еще про чайлд-фри не написал…

Сергей Ауслендер, Telegram

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