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СМИ: Сбежавших с позиций на Курщине военных КНДР поймали

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  • 21.10.2024, 11:09
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СМИ: Сбежавших с позиций на Курщине военных КНДР поймали

Теперь их могут отправить на штурмы против ВСУ.

18 военных Северной Кореи пытались сбежать с российских позиций в Курской области, однако оккупанты задержали их в Комаричском районе Брянской области. Теперь их могут задействовать в штурмовых действиях против ВСУ.

Об этом NV сообщили информированные источники в спецслужбах.

Около 40 военных инструкторов из Северной Кореи вместе с полсотней российских окупантов находились на позициях в лесу в районе Колячек Хомутовского района Курской области.

По данным собеседника редакции, северокорейцы осуществляли обучение российских военных по использованию воздушных пуль в военных целях. А военные РФ обучали представителей Северной Кореи ведению современного пехотного боя с использованием опыта так называемой «СВО».

После окончания курса обучения военных Северной Кореи оставили в лесном массиве в районе Колячек Хомутовского района на несколько дней без пищи и указаний относительно дальнейших планов и намерений. А 14 октября часть северокорейцев решили самовольно покинуть позиции с целью поиска командования Вооруженных сил РФ.

Через два дня, 16 октября пропавших с позиций военных нашли и задержали российские оккупанты. Расстояние от места побега составляло около 60 км.

Источники NV отмечают, что сейчас всех 40 военных КНДР, которые находились на позициях в Хомутовском районе, переместили в Льговский район Курской области для дальнейшего задействования в штурмовых действиях в Курской области.

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