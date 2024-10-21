«Такого в Беларуси не было уже 20 лет» 21.10.2024, 11:32

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В нашей стране резкий всплеск заболеваемости корью.

Тревожная информация о росте заболеваемости корью была озвучена на втором Гомельском международном конгрессе «Инфекционные болезни, микробиология и иммунология», пишут «Белые халаты».

Заведующая лабораторией вакциноуправляемых инфекций, профессор Елена Самойлович, характеризует ситуацию 2024 года как «совсем неутешительную». Она рассказала, что такого количества выявленных случаев кори «не наблюдали на протяжении более 20 лет». Случаи зарегистрированы во всех областях. Наиболее высокая заболеваемость отмечается в Брестской, Гомельской и Могилевской.

Елена Самойлович описала один из случаев возникновения очага заражения корью: в ноябре 2023 года одновременно заболели 14 человек, «которые посещали торговый центр «Дана-молл» в Минске, где они наверняка пересеклись с источником кори. Источник кори быстро покинул нашу страну, мы его выявить не смогли». Всего в 2023 году было зарегистрировано 58 завозов вируса различных генотипов.

Стоит отметить важный момент: Беларусь сейчас рискует потерять статус страны, свободной от кори. Вернуть его можно только после того, как будут предоставлены убедительные доказательства отсутствия эндемичной циркуляции вируса в стране в течение 36 месяцев. Мы узнаем это после оглашения ежегодных обновленных данных о статусе элиминации кори за 2023 год в государствах-членах Европейского региона ВОЗ.

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