Вы только посмотрите на Путина 1 Петр Олещук

21.10.2024, 11:50

Петр Олещук

Гнилую империю ничего не спасет от распада.

Сейчас снова начали вбрасывать разные «сказки народов мира» о якобы «риске применения ядерного оружия» со стороны россиян.

В своей последней книге известный репортер Боб Вудворд убежден, что ядерная угроза над Украиной все еще нависает. Автор книги сообщает, что Президент США Дж. Байден, якобы сказал советнику по нацбезопасности США Джейку Салливану, что Путин «не допустит выхода из Украины без того, чтобы не распечатать тактическое ядерное оружие. Итак, мы застряли».

Очевидно, таким образом американская элита стремится «оправдаться» за все свои ошибки, которые она совершила (и совершит в будущем) в отношении отношений с россиянами и их «непредсказуемым» лидером. Мол, они просто беспокоятся, чтобы не было ядерной атаки от россиян. Они не слабы и не циничны – они «боятся непрогнозируемого лидера ядерной сверхдержавы».

Действительно ли там кого бояться для таких государств, как США?

Недавно произошел показательный эпизод. Кремлевский «вождь» отказался ехать в Бразилию на встречу «Большой двадцатки». Все сразу сделали выводы об угрозах ареста по ордеру «международного суда». Но дело тут очевидно не в этом. В Монголию же он ездил. Но Монголия рядом. Не за океаном. За океан лететь страшно. Вдруг где-нибудь засядет секретный украинский дрон?

Он просто страшный трус, который боится всего, скрывается от болезней в бункерах и за многодневными карантинами, ищет отчаянные методы омоложения (включая шаманы), а главное – явно боится смерти.

Какая ядерная война? Вы на него посмотрите?

Просто всем в мире выгодно делать вид, что они боятся русской ядерной кнопки, а потому очень сильно боятся победы Украины. И не потому, что в ответ кто-нибудь начнет ядерную войну. Нет, просто решительное поражение россиян покажет, что «король – голый», а значит, запустит процесс делегитимации его власти, за чем последует очередная «революция». Как бывало у них всегда после поражений. Вдруг трухлявое тело империи этой революции не переживет? Будет очень неприятно.

Тем более что уже готовят кандидатов к «переходному правительству», которые должны делать «транзит» и «перезагрузку». Носятся с Навальными и Кара-Мурзой.

Не надо сейчас, чтобы что-нибудь распадалось! Поэтому будем делать вид, что очень боимся нажатия на красную кнопку старой тщедушной руки.

Но есть одна проблема. Есть другие государства, трактующие нежелание допускать распада российского имперского «тела» совсем не так, как ожидают на Западе. Они это воспринимают как слабость этого самого Запада и начинают системно взрывать его позиции по миру. От ХАМАС и КНДР.

За то, что американцы маниакально хотят любой ценой сохранить Россию, уже понемногу платят все. От Ближнего Востока до Корейского полуострова.

Еще одна проблема состоит в том, что никакие бункерные деды и вашингтонские либералы не спасут гнилую империю от распада. Они только могут сделать этот распад длиннее, а вонь от этого процесса – сильнее. По сути, мы это и наблюдаем сейчас.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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