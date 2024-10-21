В Молдове официально объявлено о втором туре выборов
- 21.10.2024, 11:53
Он состоится 3 ноября.
Во второй тур президентских выборов в Молдове вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, сообщает newsmaker.md.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны в понедельник, 21 октября.
После обработки более 98% бюллетеней Санду набрала почти 42% голосов, Стояногло — более 26%.
«Предварительная информация показывает, что никто из 11 кандидатов на пост президента Республики Молдова не набрал более 50% голосов избирателей, участвовавших в выборах. Соответственно, в течение двух недель будет организован второй тур выборов», — сообщила во время брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.
За включение европейского вектора в Конституцию проголосовали 50,08% избирателей, против — 49,92% после обработки 98,42% протоколов голосования (1,46 млн голосов).
Второй тур президентских выборов в Молдове состоится 3 ноября, сообщили в ЦИК.
В выборах приняли участие около 1,6 млн избирателей, в том числе около 240 тыс. за рубежом.