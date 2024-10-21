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Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе

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  • 21.10.2024, 12:06
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Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе

Но гонка остается непредсказуемой.

В воскресенье, 20 октября, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп впервые обогнал вице-президента Камалу Харрис в предвыборном опросе.

Об этом сообщило издание The Hill.

По результатам опроса, по состоянию на 20 октября шансы Трампа на победу в президентской гонке составляют 52%, а Харрис – 42%.

Как отмечает издание, с конца августа шансы Харрис на победу составляли примерно 54-56%, а шансы Трампа: 44-46%.

Уже в начале октября разрыв начал сокращаться, а 17 октября оба кандидата имели примерно равные шансы, а 20 октября преимущество получил экс-президент.

Изменение в пользу Трампа связано с улучшением его показателей в Висконсине и Мичигане. Как пишут журналисты, он также имеет небольшое преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Из семи штатов, которые могут иметь решающее значение в определении исхода выборов 2024 года, только Пенсильвания все еще отдает предпочтение Харрис.

Впрочем, издание подчеркивает, что по прогнозу гонка остается непредсказуемой, поскольку результаты опросов во всех семи штатах остаются в пределах погрешности, то есть типичные неточности опросов могут сместить результаты в любую сторону.

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