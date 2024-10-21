закрыть
21 октября 2024, понедельник, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Цены вырастут абсолютно на все»

2
  • 21.10.2024, 12:17
  • 2,540
«Цены вырастут абсолютно на все»

Россиян предупредили о резком подорожании электроники.

Российские магазины готовятся поднять цены на электронику на 10–15% до Нового года, рассказал «Известиям» источник в одном из импортеров техники.

Среди причин повышения стоимости собеседник издания назвал падение курса рубля к доллару, отказ иностранных банков от проведения платежей из России и усложнение логистических цепочек. По его словам, дистрибуторы уже закупили первые партии продукции по повышенным ценам и планируют доставить их в страну к началу предновогодних распродаж.

 «Мы видим, что рост есть. Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. <…> Мы предполагаем, что цены будут увеличиваться абсолютно на все. От телефонов и ноутбуков до бытовой техники», — подтвердил коммерческих директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

В компании «Марвел-Дистрибуция» отметили, что в октябре закупочная стоимость ноутбуков выросла на 10–15%. «Говорить о дальнейших перспективах пока рано, но мы не видим предпосылок для того, чтобы ноутбуки дешевели. Тем, кто задумывается о покупке этой техники, не стоит откладывать решение на потом, поскольку партии по новым ценам придут в розницу во второй половине ноября», — сообщили в компании.

В «Мегафоне» уже зафиксировали рост стоимости смартфонов на 5–15%. В компании видят предпосылки для повышения цен на всю номенклатуру электроники, которая закупается для продаж на российском рынке, однако отмечают, что «в каждой группе товаров ситуация отличается».

О том, что новые партии электроники закуплены по ценам, превышающим летние на 10–15%, сообщил и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Тенденция такова: цены растут и будут расти и в 2025 году, предпосылок для снижения пока нет», — говорит эксперт. По его словам, отчасти резкий рост может быть сглажен с помощью распродаж, в первую очередь на онлайн-площадках.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип