«Цены вырастут абсолютно на все» 2 21.10.2024, 12:17

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Россиян предупредили о резком подорожании электроники.

Российские магазины готовятся поднять цены на электронику на 10–15% до Нового года, рассказал «Известиям» источник в одном из импортеров техники.

Среди причин повышения стоимости собеседник издания назвал падение курса рубля к доллару, отказ иностранных банков от проведения платежей из России и усложнение логистических цепочек. По его словам, дистрибуторы уже закупили первые партии продукции по повышенным ценам и планируют доставить их в страну к началу предновогодних распродаж.

«Мы видим, что рост есть. Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. <…> Мы предполагаем, что цены будут увеличиваться абсолютно на все. От телефонов и ноутбуков до бытовой техники», — подтвердил коммерческих директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

В компании «Марвел-Дистрибуция» отметили, что в октябре закупочная стоимость ноутбуков выросла на 10–15%. «Говорить о дальнейших перспективах пока рано, но мы не видим предпосылок для того, чтобы ноутбуки дешевели. Тем, кто задумывается о покупке этой техники, не стоит откладывать решение на потом, поскольку партии по новым ценам придут в розницу во второй половине ноября», — сообщили в компании.

В «Мегафоне» уже зафиксировали рост стоимости смартфонов на 5–15%. В компании видят предпосылки для повышения цен на всю номенклатуру электроники, которая закупается для продаж на российском рынке, однако отмечают, что «в каждой группе товаров ситуация отличается».

О том, что новые партии электроники закуплены по ценам, превышающим летние на 10–15%, сообщил и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. «Тенденция такова: цены растут и будут расти и в 2025 году, предпосылок для снижения пока нет», — говорит эксперт. По его словам, отчасти резкий рост может быть сглажен с помощью распродаж, в первую очередь на онлайн-площадках.

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