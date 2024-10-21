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Проект Кремля потерпел фиаско

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 21.10.2024, 12:28
  • 4,208
Проект Кремля потерпел фиаско

Даже Путин был вынужден признать это.

Проект «единой валюты БРИКС», который в 2022 году предложил Кремль, собираясь покончить с гегемонией доллара и «диктатом» его «хозяев» в лице США, потерпел фиаско.

Путин был вынужден признать, что в настоящий момент введение единой валюты на уровне блока «не рассматривается», поскольку страны БРИКС к ней «не готовы».

Проект «не созрел», подчеркнул престарелый вождь на встрече с представителями СМИ стран — членов БРИКС:

«Экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнёмся с теми проблемами, которые возникли в том же Евросоюзе».

Путин добавил, что вместо единой валюты теперь РФ предлагает торговать в национальных валютах, использовать «электронные инструменты», а также создать аналог SWIFT — альтернативную доллару мировую системы платежей.

На смену одной «гениальной идее», которая ожидаемо провалилась, тут же пришла другая — «счастливый дедушка» не теряет оптимизм и продолжает верить в чудеса.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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