Фрэнсис Фукуяма: Трамп будет очень плохим для Украины президентом США 5 21.10.2024, 12:33

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Фрэнсис Фукуяма

Фото: unian

Авторитетный американский философ назвал два аргумента.

Многочисленные гипотезы о том, что Дональд Трамп может эффективно помочь Украине, если станет президентом США, не имеют оснований, считает авторитетный американский философ Фрэнсис Фукуяма.

Такое мнение он выразил в интервью NV, комментируя последствия предстоящих выборов президента США для Украины.

Фукуяма констатировал, что украинцы, «очевидно, обеспокоены возможной победой Трампа».

«Но поскольку они не хотят оттолкнуть Трампа как потенциального президента, то отошли от того, чтобы говорить о Трампе очень много. А значит появляется много фантазий о том, как Трамп поможет Украине. Очень важно понимать, что Трамп будет очень плохим для Украины президентом США. И даже тогда, когда он время от времени говорит, что не хочет, чтобы Украина проиграла. Это неправда. Это просто неправда», — подчеркнул известный философ.

В подтверждение своего мнения Фрэнсис Фукуяма привел два аргумента. «Я думаю, что, во-первых, он не на той стороне. Он любит Россию больше, чем Украину. Он не расстроится, если Украина проиграет эту войну. Он утверждает, что война должна закончиться, а это означает, что она закончится на российских условиях, когда Соединенные Штаты благословят любую территорию, которую Россия сможет захватить», — считает известный интеллектуал.

Вторая же причина, по его словам, гораздо глубже, поскольку речь идет о поляризации в Соединенных Штатах, которая ослабила США как глобальную державу.

«И это останется даже после того, как Трамп уйдет, даже если он проиграет эти выборы. Потому что Республиканская партия прошла путь от сильного, даже немного слишком сильного интервенционизма во время войны в Ираке, используя американскую военную силу по всему миру, до изоляционизма. Теперь у них существует определенная неприязнь к идее использования американской военной силы где-либо, поддержки союзников, поддержки альянсов, и это действительно такой этап их существования», — напомнил Фукуяма.

Если же выборы выиграет Харрис, то она, вероятно, будет «как минимум такой же благосклонной к Украине, как и Джо Байден». Однако, несмотря на ожидания более жесткой позиции с ее стороны, этого может и не произойти, считает философ. Тогда как действующий президент США уже допустил много ошибок.

«Я лично считаю, что Байден имеет слишком сильное ощущение собственного авторитета и правильности в отношении внешней политики. Он совершил много ошибок в прошлом. Но он думает, что хорошо разбирается в вещах, и он доверяет собственным суждениям. Я подозреваю, что Камала Харрис не такая, потому что она просто никогда не была лицом, принимающим внешнеполитические решения», — сравнил их Фукуяма.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, новоизбранный глава государства вступит в полномочия в январе 2025-го после инаугурации.

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